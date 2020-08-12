Буславець закликала керівництво ПЕК посилити протиепідемічні заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В.о. Міністра енергетики Ольга Буславець провела селекторну нараду щодо запровадження посилених протиепідемічних заходів на підприємствах ПЕК у зв’язку із поширенням COVID-19, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міненерго.
Вона повідомила, що у понеділок відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Він зазначив, що у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації Уряд запроваджує щоденну роботу комісії та вимагає посилити заходи контролю за дотриманням правил карантину.
“Ми маємо тримати ситуацію на контролі. Керівники підприємств несуть відповідальність за це. Прошу активізувати роботу з епідеміологами, особливо це стосується підприємств, де зростає кількість захворювань”, — наголосила очільниця Міністерства.
Регіональна зональність захворюваності населення співпадає із захворюваністю працівників підприємств галузей, якими опікується Міністерство, продовжила Буславець. Окрім впливу рівня епідемічної небезпеки регіону значну роль відіграє фактор зниження працівниками самоконтролю у дотриманні протиепідемічних вимог. Зокрема, послаблення уваги людей до карантинних заходів, нехтування елементарними заходами профілактики захворюваності.
“Закликаю керівників активізувати роз’яснювальну роботу серед особового складу, забезпечити на підприємствах виконання протиепідемічних заходів та посилити контроль”, — наголосила Буславець.
Наразі змінюється стратегія боротьби з COVID-19 від адаптивного карантину до збільшення тестування населення з чітким контролем за дотримання умов самоізоляції та можливих контактів, наголосила вона.
“Потрібно обов’язково забезпечити тестування працівників, які відповідають за функціонування критичної енергетичної інфраструктури та їх оточення. Важливо, щоб усі без винятку люди, які є контактними, перебували на самоізоляції згідно з встановленими правилами”, — зазначила Буславець.
З метою забезпечення безумовного виконання законів та постанов Уряду щодо забезпечення протиепідемічного захисту населення та заходів із недопущення поширення COVID-19 керівництво підприємств ПЕК має переглянути, та за потреби, внести зміни та доповнення до розроблених підприємствами та введених у дію протиепідемічних заходів.