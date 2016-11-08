Будь-які вибори на окупованій території Донбасу неможливі до врегулювання безпекових питань – І.Фріз
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Будь-які вибори на окупованій території Донбасу неможливі до врегулювання безпекових питань. Про це під час зустрічі з Головою Ridge Global, екс-міністром внутрішньої безпеки США (2003-2005) та екс-губернатором Пенсильванії Томасом Джозефом Ріджем та Президентом Американської Ради з зовнішньої політики Германом Пірчнером заявила голова Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз, передає УНН з посиланням на прес-службу "БПП".
"Обговорюючи питання врегулювання ситуації на Донбасі, висловила чітку позицію щодо неможливості проведення будь-яких виборів на окупованій території до врегулювання безпекових питань: виводу іноземних бойовиків, встановлення контролю над кордоном, з метою недопущення подальшої мілітаризації території", − зазначила вона.
Загалом, під час зустрічі обговорювалися питання євроатлантичної інтеграції України, реформи оборонного та безпекового сектору країни. І.Фріз наголосила на важливості укріплення довіри у взаємовідносинах України та НАТО.
"Висловила впевненість в безальтернативності зовнішньої політики України щодо зближення та вступу до Північноатлантичного Альянсу. Підкреслила важливість укріплення довіри у взаємовідносинах Україна-НАТО шляхом проведення реформ згідно зі стандартами військово-політичного блоку", – розповіла вона.
Нагадаємо, посол США в Україні Марі Йованович зазначила, що досягнення стабільної безпеки на сході України є передумовою для проведення там виборів.