Любые выборы на оккупированной территории Донбасса невозможны до урегулирования вопросов безопасности - И.Фриз
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Любые выборы на оккупированной территории Донбасса невозможны до урегулирования вопросов безопасности. Об этом во время встречи с Председателем Ridge Global, экс-министром внутренней безопасности США (2003-2005) и экс-губернатором Пенсильвании Томасом Джозефом Риджем и Президентом Американского Совета по внешней политике Германом Пирчнером заявила председатель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина фриз, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "БПП".
"Обсуждая вопрос урегулирования ситуации на Донбассе, выразила четкую позицию относительно невозможности проведения любых выборов на оккупированной территории до урегулирования вопросов безопасности: вывода иностранных боевиков, установление контроля над границей, с целью недопущения дальнейшей милитаризации территории", - отметила она.
В общем, во время встречи обсуждались вопросы евроатлантической интеграции Украины, реформы оборонного и сектора безопасности страны. И.Фриз подчеркнула важность укрепления доверия во взаимоотношениях Украины и НАТО.
"Выразили уверенность в безальтернативности внешней политики Украины по сближению и вступления в Североатлантический Альянс. Подчеркнула важность укрепления доверия во взаимоотношениях Украина-НАТО путем проведения реформ в соответствии со стандартами военно-политического блока", - рассказала она.
Напомним, посол США в Украине Мари Йованович отметила, что достижения стабильной безопасности на востоке Украины является предпосылкой для проведения там выборов .