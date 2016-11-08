Любые выборы на оккупированной территории Донбасса невозможны до урегулирования вопросов безопасности - И.Фриз

"Обсуждая вопрос урегулирования ситуации на Донбассе, выразила четкую позицию относительно невозможности проведения любых выборов на оккупированной территории до урегулирования вопросов безопасности: вывода иностранных боевиков, установление контроля над границей, с целью недопущения дальнейшей милитаризации территории", - отметила она.

В общем, во время встречи обсуждались вопросы евроатлантической интеграции Украины, реформы оборонного и сектора безопасности страны. И.Фриз подчеркнула важность укрепления доверия во взаимоотношениях Украины и НАТО.

"Выразили уверенность в безальтернативности внешней политики Украины по сближению и вступления в Североатлантический Альянс. Подчеркнула важность укрепления доверия во взаимоотношениях Украина-НАТО путем проведения реформ в соответствии со стандартами военно-политического блока", - рассказала она.

Напомним, посол США в Украине Мари Йованович отметила, что достижения стабильной безопасности на востоке Украины является предпосылкой для проведения там выборов .