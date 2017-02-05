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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Бойовики протягом дня 40 разів обстріляли позиції сил АТО

Київ • УНН

 • 7499 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Бойовики протягом дня 40 разів обстріляли позиції сил АТО, одного українського військового поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

Бойовики протягом дня 40 разів обстріляли позиції сил АТО

Зокрема, в Авдіївці бойовики з танків, 120- та 82-міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї неодноразово вели вогонь по позиціях сил АТО.

Окрім того, на донецькому напрямку танки вели вогонь в районі Пісків та Кам’янки. З мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї – по Зайцевому, Опитному та Луганському, а по Невельському – снайпер.

На маріупольському напрямку з мінометів бойовики обстрілювали Красногорівку, Водяне, Широкине та Гнутове. З гранатометів та стрілецької зброї - Красногорівку, Мар’їнку, Лебединське, Новотроїцьке. Снайпери обстрілювали Гнутове та Павлопіль, БМП – Широкине.

На луганському напрямку обстріли велися з мінометів 120 та 82 міліметри по Катеринівці. З гранатометів та стрілецької зброї – по Кримському, також неодноразово вогонь вели БМП противника. Тут же та по Жовтому – снайпер.

Загалом зафіксовано 40 обстрілів. Одного нашого військового поранено.

Як повідомляв УНН, за минулу добу, 4 лютого, в Авдіївці поранено двох українських військових, загиблих немає.

Українські Національні Новини

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