Боевики в течение дня 40 раз обстреляли позиции сил АТО

В частности, в Авдеевке боевики из танков, 120-и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по позициям сил АТО.

Кроме того, на донецком направлении танки вели огонь в районе Песков и Каменки. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия - по Зайцево, Опытному и Луганскому, а по Невельскому - снайпер.

На мариупольском направлении из минометов боевики обстреливали Красногоровку, Водяное, Широкино и Гнутово. Из гранатометов и стрелкового оружия - Красногоровку, Марьинку, Лебединский, Новотроицкое. Снайперы обстреливали Гнутово и Павлополь, из БМП - Широкино.

На луганском направлении обстрелы велись из минометов 120 и 82 миллиметра по Катериновке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому, также неоднократно огонь вели БМП противника. Здесь же и по Желтому - снайпер.

В общем зафиксировано 40 обстрелов. Один наш военный ранен.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, 4 февраля, в Авдеевке ранены два украинских военных, погибших нет.