Бойовики намагаються залучити жителів окупованих територій до боїв під Авдіївкою — розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Через бойові втрати на тимчасово окупованих територіях Луганської області російське командування розпочало заходи з набору місцевих громадян для участі в боях на авдіївському напрямку. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
“Командування російських окупаційних військ продовжує вживати заходів щодо поповнення особовим складом передових підрозділів 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ. Внаслідок бойових втрат та відсутності підготовлених ресурсів, укомплектованість особовим складом підрозділів 1-го АК, які приймають участь в бойових діях на донецькому напрямку, на сьогодні складає не більше 50%. На тимчасово окупованих територіях Луганської області розпочаті заходи з набору місцевих громадян для поповнення підрозділів 1-го АК, які понесли втрати у ході бойових дій. Набрані особи, без підготовки, направляються до частин та підрозділів, що беруть участь у бойових діях на авдіївському напрямку”, — зазначають у повідомленні.
У ГУР також наголошують, що 2 лютого ц.р. голова т.зв. “ДНР” О.Захарченко віддав розпорядження відправити на лінію зіткнення особовий склад зі складу підрозділу особистої охорони.
“У 9-му окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК ЗС РФ у зв’язку з неукомплектованістю особовим складом на військову службу приймають осіб, які раніше були звільнені за грубі порушення військової дисципліни, у т.ч. невиконання наказів, крадіжки та пияцтво”, — йдеться в повідомленні розвідки.
Також зазначається, що на виконання наказу т.зв. “командувача Козачої Національної гвардії РФ” М.Козіцина (керівника російської козачої організації “Всевелике Військо Донське”) від 30 січня ц.р. у Ростовській області РФ оголошено додатковий набір з метою доукомплектування 6-го окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2-го АК (Луганськ) ЗС РФ.
На території Ставропольського краю РФ, як повідомляють, отамани місцевих козацьких організацій розпочали активну роботу серед підконтрольного їм особового складу щодо збору для направлення у зону збройного конфлікту на Сході України для посилення передових підрозділів 1 АК ЗС РФ.
“Водночас переважна більшість представників вказаної соціальної групи (близько 90%) відмовляються від участі у бойових діях”, — додали у розвідці.
Нагадаємо, вчора бойовики обстріляли власні позиції у районах Авдіївки і Саханки, внаслідок чого вбито двоє військових та є поранені.