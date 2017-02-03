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Боевики пытаются привлечь жителей оккупированных территорий к боям под Авдеевкой - разведка

Киев • УНН

 • 7377 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Через боевые потери на временно оккупированных территориях Луганской области российское командование предприняло меры по набору местных граждан для участия в боях на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.

Боевики пытаются привлечь жителей оккупированных территорий к боям под Авдеевкой - разведка

"Командование российских оккупационных войск продолжает принимать меры по пополнению личным составом передовых подразделений 1-го АК (Донецк) ВС РФ. В результате боевых потерь и отсутствия подготовленных ресурсов, укомплектованность личным составом подразделений 1-го АК, которые принимают участие в боевых действиях на донецком направлении, на сегодня составляет не более 50%. На временно оккупированных территориях Луганской области начаты мероприятия по набору местных граждан для пополнения подразделений 1-го АК, которые понесли потери в ходе боевых действий. Набранные лица, без подготовки, направляются в части и подразделения, участвующие в боевых действиях на Авдеевском направлении ", - отмечается в сообщении.

В ГУР также отмечают, что 2 февраля с.г. председатель т.н. "ДНР" А.Захарченко отдал распоряжение отправить на линию столкновения личный состав из состава подразделения личной охраны.

"В 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК ВС РФ в связи с неукомплектованностью личным составом на военную службу принимаются лица, которые ранее были уволены за грубые нарушения воинской дисциплины, в т.ч. невыполнение приказов, кражи и пьянство ", - говорится в сообщении разведки.

Также отмечается, что во исполнение приказа т.н. "Командующего Казачьей Национальной гвардии РФ" М.Козицина (руководителя русской казачьей организации "Всевеликое Войско Донское") от 30 января с.г. в Ростовской области РФ объявлен дополнительный набор в целях доукомплектования 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2-го АК (Луганск) ВС РФ.

На территории Ставропольского края РФ, как сообщают, атаманы местных казачьих организаций начали активную работу среди подконтрольного им личного состава по сбору для направления в зону вооруженного конфликта на Востоке Украины для усиления передовых подразделений 1 АК ВС РФ.

"Вместе с тем подавляющее большинство представителей указанной социальной группы (около 90%) отказываются от участия в боевых действиях", - добавили в разведке.

Напомним, вчера боевики обстреляли свои позиции в районах Авдеевки и Саханка, в результате чего убито двое военных и есть раненые.

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Украинские Национальные Новости

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