Бойовики на Донбасі тренують стрільби з "Градів" - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. На Донбасі командування російських окупаційних військ вживає заходів з підтримання у готовності до негайного застосування артилерійських і танкових підрозділів. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ вживає заходів з підтримання у готовності до негайного застосування артилерійських і танкових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, інтенсивно проводяться тренування з управління вогнем чергових сил артилерії та стрільби артилерійських підрозділів на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях, у тому числі зі 122-мм реактивних систем залпового вогню “Град”.
Водночас противник, попри заяви про прагнення до деескалації обстановки, продовжує приховано утримувати засоби вогневого ураження у тому числі 122-мм самохідні артилерійські установки “Гвоздика”, гаубиці Д-30 й танки поблизу лінії зіткнення, порушуючи Мінські домовленості.
Нагадаємо, на Донбасі командування російських окупаційних військ під виглядом підготовки до так званого перепису населення у жовтні цього року, розпочало уточнення мобілізаційного ресурсу.