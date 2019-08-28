Бойовики під виглядом підготовки до "перепису населення" уточнюють мобілізаційний ресурс - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. На Донбасі командування російських окупаційних військ під виглядом підготовки до так званого перепису населення у жовтні цього року, розпочало уточнення мобілізаційного ресурсу. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ під виглядом підготовки до так званого перепису населення у жовтні цього року, розпочало уточнення мобілізаційного ресурсу на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.
За даними розвідки, до проведення заходу залучено військові комісаріати та військові комендатури російських окупаційних військ. Зібрану інформацію передбачено внести до загальної бази даних до початку так званого перепису
Також повідомляється, що водночас у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ уточнюються списки військовослужбовців-найманців, які прибули з території РФ і отримали паспорти так званих ДНР/ЛНР, для включення до мобілізаційного резерву, перебування у якому не дозволить їм після звільнення з військової служби виїхати без відповідного дозволу за межі тимчасово окупованої території.
Нагадаємо, від початку цієї доби бойовики здійснили 4 обстріли наших позицій.