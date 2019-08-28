Боевики под видом подготовки к "переписи населения" уточняют мобилизационный ресурс - разведка

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск под видом подготовки к так называемой переписи населения в октябре этого года, начало уточнения мобилизационного ресурса на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

По данным разведки, к проведению мероприятия привлечены военные комиссариаты и военные комендатуры российских оккупационных войск. Собранную информацию предусмотрено внести в общую базу данных до начала так называемой переписи.

Также сообщается, что одновременно в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ уточняются списки военнослужащих-наемников, прибывших с территории РФ и получивших паспорта так называемых ДНР/ЛНР, для включения в мобилизационный резерв, пребывания в котором не позволит им после увольнения с военной службы уехать без соответствующего разрешения за пределы временно оккупированной территории.

Напомним, с начала этих суток боевики совершили 4 обстрела наших позиций.