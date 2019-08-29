Боевики на Донбассе тренируют стрельбы из "Градов" - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. На Донбассе командование российских оккупационных войск принимает меры по поддержанию в готовности к немедленному применению артиллерийских и танковых подразделений. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.
"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск принимает меры по поддержанию в готовности к немедленному применению артиллерийских и танковых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - говорится в сообщении.
В частности, интенсивно проводятся тренировки по управлению огнем дежурных сил артиллерии и стрельбы артиллерийских подразделений на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областей, в том числе со 122-мм реактивных систем залпового огня "Град".
В то же время противник, несмотря на заявления о стремлении к деэскалации обстановки, продолжает скрыто содержать средства огневого поражения в том числе 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубицы Д-30 и танки вблизи линии соприкосновения, нарушая Минские договоренности.
Напомним, на Донбассе командование российских оккупационных войск под видом подготовки к так называемой переписи населения в октябре этого года, начало уточнения мобилизационного ресурса.