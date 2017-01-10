Бойовик добровільно здався поліцейським у Бахмуті

ukru
20:29 • 32590 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 92440 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 123184 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 129593 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 225359 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 167758 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 187956 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172721 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164898 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 350550 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1 м/с
77 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 83241 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 70807 перегляди
Україна домовилась про розширення доступу до розвідданих деяких країн: Зеленський розповів деталі

Україна домовилась про розширення доступу до розвідданих деяких країн: Зеленський розповів деталі

28 березня, 17:32 • 39193 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 51629 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

28 березня, 18:38 • 62228 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 225356 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 350547 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 368408 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 284866 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 358144 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 51629 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 70807 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 83241 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167962 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170534 перегляди
Актуальне
Бойовик добровільно здався поліцейським у Бахмуті

Бойовик добровільно здався поліцейським у Бахмуті

Київ • УНН

 • 7363 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. У Бахмуті 24-річний бойовик добровільно здався поліцейським. Після перевірки на причетність до тяжких злочинів, чоловік може отримати шанс на подальше життя без кримінальної відповідальності. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецькій області.

Поліцейські з’ясували, що в травні 2014 року фігурант добровільно вступив до лав незаконних збройних формувань “ДНР”, і в цьому ж місяці вже ніс “службу” на незаконно встановленому бойовиками посту поблизу селища Красний Пахар, тоді ще Артемівського району.

У його обов’язки входив незаконний огляд транспорту та перевірка документів у громадян, а також оборона блокпосту в разі атаки Збройних сил України. З обмундирування у нього була лише каска, зброю йому не довірили, тому чоловік чергував зі звичайною палицею.

За весь час своєї служби найманець отримав 800 гривень. Згодом молодий чоловік покинув ряди фейкової республіки, всіляко приховуючи своє кримінальне минуле.

Страх перед покаранням не полишав колишнього бойовика — він закривався вдома і намагався нікуди не виходити. Дізнавшись, що можна добровільно здатися правоохоронцям та отримати шанс на нове життя, чоловік прийшов до поліції.

Тільки після ретельної перевірки та встановлення, що на час перебування в лавах “ДНР” він не скоював злочинів проти мирного населення, підслідний буде офіційно звільнений від кримінальної відповідальності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,412.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,896.93