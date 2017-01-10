Бойовик добровільно здався поліцейським у Бахмуті

Поліцейські з’ясували, що в травні 2014 року фігурант добровільно вступив до лав незаконних збройних формувань “ДНР”, і в цьому ж місяці вже ніс “службу” на незаконно встановленому бойовиками посту поблизу селища Красний Пахар, тоді ще Артемівського району.

У його обов’язки входив незаконний огляд транспорту та перевірка документів у громадян, а також оборона блокпосту в разі атаки Збройних сил України. З обмундирування у нього була лише каска, зброю йому не довірили, тому чоловік чергував зі звичайною палицею.

За весь час своєї служби найманець отримав 800 гривень. Згодом молодий чоловік покинув ряди фейкової республіки, всіляко приховуючи своє кримінальне минуле.

Страх перед покаранням не полишав колишнього бойовика — він закривався вдома і намагався нікуди не виходити. Дізнавшись, що можна добровільно здатися правоохоронцям та отримати шанс на нове життя, чоловік прийшов до поліції.

Тільки після ретельної перевірки та встановлення, що на час перебування в лавах “ДНР” він не скоював злочинів проти мирного населення, підслідний буде офіційно звільнений від кримінальної відповідальності.