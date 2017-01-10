Боевик добровольно сдался полицейским в Бахмуте
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Бахмуте 24-летний боевик добровольно сдался полицейским. После проверки на причастность к тяжким преступлениям, человек может получить шанс на дальнейшую жизнь без уголовной ответственности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Полицейские выяснили, что в мае 2014 года фигурант добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований "ДНР", и в этом же месяце уже нес "службу" на незаконно установленном боевиками посту вблизи поселка Красный Пахарь, тогда еще Артемовского района.
В его обязанности входил незаконный досмотр транспорта и проверка документов у граждан, а также оборона блокпосту в случае атаки Вооруженных сил Украины. С обмундирование у него была только каска, оружие ему не доверили, поэтому человек дежурил с обычной палкой.
За все время своей службы наемник получил 800 гривен. Впоследствии молодой человек покинул ряды фейковой республики, всячески скрывая свое криминальное прошлое.
Страх перед наказанием не оставлял бывшего боевика - он закрывался дома и пытался никуда не выходить. Узнав, что можно добровольно сдаться правоохранительным органам и получить шанс на новую жизнь, человек пришел в полицию.
Только после тщательной проверки и установления, что за время пребывания в рядах "ДНР" он не совершал преступлений против мирного населения, подследственный будет официально освобожден от уголовной ответственности.