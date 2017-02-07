Блокада переміщення вугілля з Донбасу має вирішуватися не силою, а законом — І.Насалик
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Блокада переміщення антрацитової групи вугілля з щони АТО має вирішуватися не “законом сил, а силою закону”. Про це сьогодні сказав на прес-конференції міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.
“Міністерство готове до будь-яких рішень, які будуть прийняті. Звичайно, це буде стресова ситуація, якщо повністю заблокують переміщення антрацитового вугілля із зони АТО. Але в будь-якому випадку, це не стане катастрофою для об’єднаної енергосистеми нашої держави”, — наголосив він.
Водночас І.Насалик наголосив, що блокада переміщення антрацитової групи вугілля з зони АТО “повина вирішуватися не законом сил, а все-таки силою закону”.
“Якщо необхідні якісь рішення і держава прийме політичне рішення про блокаду, міністерство і Кабінет міністрів виконає повністю її розпорядження”, — підкреслив міністр.
Він також додав, що на сьогодні переміщення товарів з зони АТО контролюється чотирма основними українськими органами, які працюють на лінії розмежування — це ДФС, ДПСУ, митники та СБУ.
Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО розпочали третій етап блокади торгівлі з окупантами.
Як повідомляв УНН, за словами нардепа Володимира Парасюка найближчими днями активісти заблокують ще одну гілку залізничної дороги на Донбасі.