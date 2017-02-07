Блокада перемещения угля из Донбасса должна решаться не силой, а законом - И.Насалик

"Министерство готово к любым решениям, которые будут приняты. Конечно, это будет стрессовая ситуация, если полностью заблокируют перемещения антрацитового угля из зоны АТО. Но в любом случае, это не станет катастрофой для объединенной энергосистемы нашего государства ", - подчеркнул он.

В то же время И.Насалик отметил, что блокада перемещения антрацитовой группы угля из зоны АТО " должна решаться не законом силы, а все-таки силой закона».

"Если необходимы какие-то решения и государство примет политическое решение о блокаде, министерство и Кабинет министров выполнит полностью его распоряжение", - подчеркнул министр.

Он также добавил, что на сегодняшний день перемещения товаров из зоны АТО контролируется четырьмя основными украинскими органами, работающими на линии разграничения - это ГФС, ГПСУ, таможенники и СБУ.

Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупантами.