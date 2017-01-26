Біля повішеного військового у Житомирі знайшли передсмертну записку - військова прокуратура

Передсмертна записка була виявлена поруч із повішеним. Окрім того, у прокуратурі офіційно підтвердили, що загиблий - це військовослужбовець вищого навчального закладу.

Наразі триває розслідування. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ України (умисне вбивство). На даний час перевіряються три слідчі версії: умисне вбивство, самогубство та доведення до самогубства.

Нагадаємо, що тіло повішеного чоловіка виявили вчора на території Житомирського військового інституту ім. Корольова.