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Біля повішеного військового у Житомирі знайшли передсмертну записку - військова прокуратура

Біля повішеного військового у Житомирі знайшли передсмертну записку - військова прокуратура

Київ • УНН

 • 13742 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 26 січня. УНН. Передсмертну записку знайшли біля тіла повішеного на території Житомирського військового інституту ім. Корольова військовослужбовця. Про це кореспонденту УНН повідомили у військовій прокуратурі Житомирського гарнізону.

Передсмертна записка була виявлена поруч із повішеним. Окрім того, у прокуратурі офіційно підтвердили, що загиблий - це військовослужбовець вищого навчального закладу.

Наразі триває розслідування. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ України (умисне вбивство). На даний час перевіряються три слідчі версії: умисне вбивство, самогубство та доведення до самогубства.

Нагадаємо, що тіло повішеного чоловіка виявили вчора на території Житомирського військового інституту ім. Корольова.

Українські Національні Новини

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