Біля повішеного військового у Житомирі знайшли передсмертну записку - військова прокуратура
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 26 січня. УНН. Передсмертну записку знайшли біля тіла повішеного на території Житомирського військового інституту ім. Корольова військовослужбовця. Про це кореспонденту УНН повідомили у військовій прокуратурі Житомирського гарнізону.
Передсмертна записка була виявлена поруч із повішеним. Окрім того, у прокуратурі офіційно підтвердили, що загиблий - це військовослужбовець вищого навчального закладу.
Наразі триває розслідування. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ України (умисне вбивство). На даний час перевіряються три слідчі версії: умисне вбивство, самогубство та доведення до самогубства.
Нагадаємо, що тіло повішеного чоловіка виявили вчора на території Житомирського військового інституту ім. Корольова.