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Возле повешенного военного в Житомире нашли предсмертную записку - военная прокуратура

Возле повешенного военного в Житомире нашли предсмертную записку - военная прокуратура

Киев • УНН

 • 13740 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 26 января. УНН. Предсмертную записку нашли возле тела повешенного на территории Житомирского военного института им. Королева военнослужащего. Об этом корреспонденту УНН сообщили в военной прокуратуре Житомирского гарнизона.

Предсмертная записка была обнаружена рядом с повешенным. Кроме того, в прокуратуре официально подтвердили, что погибший - это военнослужащий высшего учебного заведения.

Сейчас идет расследование. Открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). В настоящее время проверяются три следственные версии: умышленное убийство, самоубийство и доведение до самоубийства.

Напомним, что тело повешенного мужчины обнаружили вчера на территории Житомирского военного института им. Королева.

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