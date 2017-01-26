Возле повешенного военного в Житомире нашли предсмертную записку - военная прокуратура
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 26 января. УНН. Предсмертную записку нашли возле тела повешенного на территории Житомирского военного института им. Королева военнослужащего. Об этом корреспонденту УНН сообщили в военной прокуратуре Житомирского гарнизона.
Предсмертная записка была обнаружена рядом с повешенным. Кроме того, в прокуратуре официально подтвердили, что погибший - это военнослужащий высшего учебного заведения.
Сейчас идет расследование. Открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). В настоящее время проверяются три следственные версии: умышленное убийство, самоубийство и доведение до самоубийства.
Напомним, что тело повешенного мужчины обнаружили вчера на территории Житомирского военного института им. Королева.