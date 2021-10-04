Більше не член команди. Як зніматимуть Разумкова з посади спікера Верховної Ради?

Останній з перших

Взаємна неприязнь, претензії і звинувачення між Банковою і спікером парламенту Дмитром Разумковим з чуток вирвалися в публічну площину. Конфлікт настільки зайшов в глухий кут, що на великому виїзному засіданні фракції "Слуга народу" в Трускавці, який пройшов на минулих вихідних, зібрали необхідний мінімум - 150 голосів для запуску процедури відставки.

"Партія має мільйон питань до голови Верховної Ради. Не як до голови Верховної Ради, насамперед, а як до людини, яка є членом цієї команди. Ми розуміємо, що сьогодні він не є членом команди "Слуги народу". Він про це говорить досить відкрито", - зазначив Зеленський у Трускавці.

Однак ключова причина відставки - самостійність чинного голови ВР, який нібито має власні політичні амбіції, намагається не залежати від Офісу президента і часто не підтримує важливі для діючої влади рішення і закони. Завтра, 5 жовтня, Рада повинна проголосувати за включення питання про відставку спікера до порядку денного і визначитися з процедурою його розгляду, а в четвер планується вирішальне голосування.

Однак, чи відбудеться голосування залишається відкритим питанням. Сьогодні на засіданні погоджувальної ради Разумков закликав народних депутатів з фракції "Слуга народу" дотримуватися регламенту і Конституції України при ініціюванні відкликання його з посади.

"Я бачу в ЗМІ інформацію про те, що голосування може пройти у вівторок, середу. Хотів би всім нагадати, що ми живемо з вами за регламентом. Процедура, в тому числі і відкликання з посади голови Верховної Ради України проходить за регламентом, згідно 76 і 77 статей. Інакше не буде. Поки я голова Верховної Ради, тут буде працювати закон. Потім - що буде. Подивимося, можемо робити так, як це було в позаминулий четвер. Але поки регламент і Конституція працюватимуть і в стінах Верховної Ради і, сподіваюся, за її межами також", - заявив Разумков.

У регламенті зазначено, що за два дні до голосування за відставку спікера депутатам повинні бути представлені звіти Рахункової палати і самого спікера. Два дні до четверга - це як раз вівторок, а на підготовку цих звітів теж потрібен час. У Слузі народу розраховують, що подібні процедурні моменти особливою проблемою не стануть, і главу ВР все ж замінять в цей четвер. Голосів за це, за попередніми оцінками, вистачає, незважаючи на те, що частина президентських депутатів не в захваті від примусового тону керівництва партії. Під час зустрічі в Трускавці кілька нардепів просили президента хоча б заслухати спікера Ради, на що Зеленський в різкій манері нагадав їм, завдяки кому депутати стали "слугами народу".

За попередніми підрахунками, всередині партії збирається голосувати за відставку Разумкова не більш 200 депутатів. Решту голосів у президентській команді розраховують отримати від групи "Довіра" і "За майбутнє". Однак в самій партії не сумніваються, що голоси знайдуться.

"З підписних листів вже зрозуміло, що голоси будуть. Ті, хто відкрито говорили, що не підтримають, лише декілька нардепів, десь чотири людини. Ну, ще хтось захворіє і не прийде, але сюрпризу не буде, голоси за відставку є", - говорить нардеп СН Олексій Устенко.

Що говорить опозиція?

У розмові з УНН багато опозиційних фракцій посилаються на те, що ще не було партійних зборів, на яких би обговорювали те, як будуть голосувати, однак всі схиляються до того, що або утримаються від голосування, або проголосують проти відставки. Ярослав Железняк, лідер "Голосу", розповідає, що в партії роботою спікера задоволені і не підтримають його відставку.

"Ми підтримували його призначення два роки тому, тому ми не будемо голосувати за відставку. Я вважаю, що глава парламенту професійно виконує свої обов'язки і підтримує рівні правила для всіх фракцій, незалежно від того, це коаліція або опозиція", - говорить депутат.

Не підтримають відставку і в "Опозиційній платформі За життя". Співголова фракції Юрій Бойко також хвалить роботу Разумкова і відзначає його рівне ставлення як до провладних фракцій, так і до опозиції. "Разумков з повагою ставиться до всіх в парламенті, дає можливість висловитися, дотримується регламенту. Ось тільки не хоче виконувати "хотілки" Офісу президента, тому його хочуть прибрати", - говорить він.

Не дивлячись на те, що в "Європейській солідарності" не так привітно ставляться до спікера і вважають його членом команди президента, голосувати, швидше за все, не будуть. "Ми ще не збиралися і не обговорювали це питання. Особисто я голосувати не буду, думаю, партія теж", - розповідає депутат Олексій Гончаренко.

Не бачити голосів за відставку і від "Батьківщини". У партії розповідають УНН, що не голосували за призначення Разумкова два роки тому, і не будуть голосувати за його зняття зараз. У партіях побоюються, що якщо відбудеться зміна спікера, опозиційні партії будуть мати менше можливостей виконувати свою роботу, а їх роботу в парламенті будуть обмежувати. Наступник Разумкова на посаді давно відомий - перший віцеспікер Руслан Стефанчук. А звільнене крісло, займе заступник голови фракції "СН" і глава партії влади Олександр Корнієнко. Також партійні лідери намагаються триматися від теми з Разумковим подалі, так як він швидко набирає політичні обороти, а підтримуючи тему його відставки, вони будуть тільки допомагати йому в цьому.

Вибір буде драматичний: або Зеленський, або Разумков

Необхідні 226 голосів за відставку спікера парламенту, швидше за все, знайдуться, проте ключову роль зіграє те, яку максимальну кількість депутатів СН її підтримають. "За моїми підрахунками потрібно мінімум 200 голосів "Слуг народу" за, тому що інші голоси можна знайти у ситуативних союзників - "Довіра" і "За майбутнє". Припускаю, що можуть знайтися голоси і в "Голосі", з огляду на їх розкол. Таким чином, частина цих депутатів будуть розраховувати, що новий спікер ВР буде сприяти заміні керівництва фракції "Голос". 30-40 голосів знайдеться, але потрібно, щоб Слуги голосували консолідовано", - говорить політолог Володимир Фесенко.

За його словами, в президентській фракції є кілька десятків депутатів, які сумніваються в тому, що потрібно голосувати за відставку, однак "непослух" коштуватиме їм дорого. "Вибір буде драматичний, або Зеленський, або Разумков. Це буде тест на лояльність до президента", - резюмує політолог.