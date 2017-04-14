Більше 50% поляків підтримують надання притулку українцям з Донбасу - дослідження

Натомість проти цієї ідеї висловилися 40% респондентів.

При цьому найбільш прихильно налаштовані до прийому іммігрантів з України потенційні виборці Сучасної – 85% та Громадянської платформи – 72%.

Також зазначається, що найбільше противників прийому українців зі Сходу серед наймолодших опитаних – 55%.

У дослідженні наголошують, що в усіх соціальних та вікових групах підтримка надання у Польщі притулку українцям з небезпечних теренів є більшою, ніж прийняття іммігрантів з півдня.

Як повідомляв УНН, комітети президентів України та Польщі обговорили створення Центру добросусідства.