Більше 50% поляків підтримують надання притулку українцям з Донбасу - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Більше половини опитаних поляків, а саме 55%, підтримують надання притулку українцям зі східної частини країни. Про це йдеться у новому опитуванні Центру дослідження громадської думки (CBOS), передає УНН з посиланням на “Польське радіо”.
Натомість проти цієї ідеї висловилися 40% респондентів.
При цьому найбільш прихильно налаштовані до прийому іммігрантів з України потенційні виборці Сучасної – 85% та Громадянської платформи – 72%.
Також зазначається, що найбільше противників прийому українців зі Сходу серед наймолодших опитаних – 55%.
У дослідженні наголошують, що в усіх соціальних та вікових групах підтримка надання у Польщі притулку українцям з небезпечних теренів є більшою, ніж прийняття іммігрантів з півдня.
Як повідомляв УНН, комітети президентів України та Польщі обговорили створення Центру добросусідства.