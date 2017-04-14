Более 50% поляков поддерживают предоставление убежища украинцам из Донбасса - исследование

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41446 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102587 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157126 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116734 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116673 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112656 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104335 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107097 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103592 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153788 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Более 50% поляков поддерживают предоставление убежища украинцам из Донбасса - исследование

Более 50% поляков поддерживают предоставление убежища украинцам из Донбасса - исследование

Киев  •  УНН

 • 8995 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Более половины опрошенных поляков, а именно 55%, поддерживают предоставление убежища украинцам из восточной части страны. Об этом говорится в новом опросе Центра исследования общественного мнения (CBOS), передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

При этом против такой идеи высказались 40% респондентов.

При этом наиболее благосклонно настроены к приему иммигрантов из Украины потенциальные избиратели Современной - 85% и Гражданской платформы - 72%.

Также отмечается, что больше всего противников приема украинцев с Востока среди молодых опрошенных - 55%.

В исследовании отмечается, что во всех социальных и возрастных группах поддержка предоставления в Польше убежища украинцев из опасных территорий является большей, чем принятие иммигрантов с юга.

Как сообщал УНН, комитеты президентов Украины и Польши обсудили создание Центра добрососедства.

Украинские Национальные Новости

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