Более 50% поляков поддерживают предоставление убежища украинцам из Донбасса - исследование

При этом против такой идеи высказались 40% респондентов.

При этом наиболее благосклонно настроены к приему иммигрантов из Украины потенциальные избиратели Современной - 85% и Гражданской платформы - 72%.

Также отмечается, что больше всего противников приема украинцев с Востока среди молодых опрошенных - 55%.

В исследовании отмечается, что во всех социальных и возрастных группах поддержка предоставления в Польше убежища украинцев из опасных территорий является большей, чем принятие иммигрантов с юга.

Как сообщал УНН, комитеты президентов Украины и Польши обсудили создание Центра добрососедства.