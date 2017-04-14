Более 50% поляков поддерживают предоставление убежища украинцам из Донбасса - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Более половины опрошенных поляков, а именно 55%, поддерживают предоставление убежища украинцам из восточной части страны. Об этом говорится в новом опросе Центра исследования общественного мнения (CBOS), передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
При этом против такой идеи высказались 40% респондентов.
При этом наиболее благосклонно настроены к приему иммигрантов из Украины потенциальные избиратели Современной - 85% и Гражданской платформы - 72%.
Также отмечается, что больше всего противников приема украинцев с Востока среди молодых опрошенных - 55%.
В исследовании отмечается, что во всех социальных и возрастных группах поддержка предоставления в Польше убежища украинцев из опасных территорий является большей, чем принятие иммигрантов с юга.
Как сообщал УНН, комитеты президентов Украины и Польши обсудили создание Центра добрососедства.