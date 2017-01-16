Без світла залишаються 20 населених пунктів на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Станом на 07:30 знеструмленими залишаються 20 населених пунктів у Львівській області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“З 15 на 16 січня внаслідок несприятливих погодних умов (невеликий мокрий сніг, обледеніння), через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 20 населених пунктів,” — йдеться в повідомленні.
Наразі, до відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.