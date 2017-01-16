Без света остаются 20 населенных пунктов во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. По состоянию на 7:30 обесточенными остаются 20 населенных пунктов во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.
"С 15 на 16 января в результате неблагоприятных погодных условий (небольшой мокрый снег, обледенение), из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач, обесточены 20 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Сейчас к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.