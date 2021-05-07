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Байден про зустріч із Путіним: ми в змозі це зробити

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що впевнений в організації його особистої зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Про це президент США сказав під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

У Білому домі американського лідера запитали про можливу зустріч з Путіним в червні. "Я впевнений, що ми в змозі це зробити (провести зустріч). У нас немає певного часу або місця. Це опрацьовується", - зазначив Байден.

Додамо

Відповідаючи на питання, чи впливає ситуація на російсько-українському кордоні на його намір провести саміт, президент відповів: "Не впливає на моє бажання провести зустріч у форматі "один на один". "У нього (Путіна - ред.) до цього було більше військ (на російсько-українському кордоні), там все ще знаходяться війська, але їх значно менше, ніж місяць тому", - заявив Байден.

Контекст

У середині квітня президенти США і РФ поговорили по телефону, під час бесіди Байден запропонував Путіну зустрітися на нейтральній території в “третій країні”. У Білому домі допустили, що зустріч може відбутися влітку. Сам Байден розраховує на особисту зустріч з Путіним у межах своєї поїздки в Європу в червні.

Тим часом Держдеп США назвав тему для обговорення на зустрічі Путіна і Байдена. До цього радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван говорив, що окремою темою переговорів буде ситуація в Україні, зокрема — загострення збройного конфлікту на Донбасі.

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