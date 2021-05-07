Байден о встрече с Путиным: мы можем это сделать
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что уверен в организации его личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом президент США сказал во время брифинга, передает УНН.
Цитата
В Белом доме американского лидера спросили о возможной встрече с Путиным в июне. "Я уверен, что мы можем это сделать (провести встречу). У нас нет определенного времени или места. Это прорабатывается", - отметил Байден.
Добавим
Отвечая на вопрос, влияет ли ситуация на российско-украинской границе на его намерение провести саммит, президент ответил: "Не влияет на мое желание провести встречу в формате "один на один". "У него (Путина - ред.) до этого было больше войск (на российско-украинской границе), там все еще находятся войска, но их значительно меньше, чем месяц назад", - заявил Байден.
Контекст
В середине апреля президенты США и РФ поговорили по телефону, во время беседы Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории в "третьей стране". В Белом доме допустили, что встреча может состояться летом. Сам Байден рассчитывает на личную встречу с Путиным в рамках своей поездки в Европу в июне.
Между тем Госдеп США назвал тему для обсуждения на встрече Путина и Байдена. До этого советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан говорил, что отдельной темой переговоров будет ситуация в Украине, в частности - обострение вооруженного конфликта на Донбассе.