Б.Асад може взяти участь в переговорах по Сирії в Астані
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Президент Сирії Башар Асад заявив про готовність взяти участь в Астанинською зустрічі з врегулювання сирійської кризи, передає УНН з посиланням на SANA.
“Звичайно, ми готові, і ми оголосили, що наша делегація готова поїхати на цю конференцію, ... коли буде встановлено час її проведення. Ми готові вести переговори з усіх питань,” — зазначив Б.Асад.
За його словами, при проведенні переговорів про припинення конфлікту в Сирії або про майбутнє Сирії “немає ніяких обмежень”.
Нагадаємо, мирні переговори повинні початися в цьому місяці в Астані.
Як повідомляв УНН, переговори щодо Сирії в Астані розпочнуться 23 січня, якщо домовленості щодо режиму припинення вогню будуть дотримуватися.
31 грудня Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію на підтримку домовленостей про припинення вогню в Сирії і початку переговорів Дамаска з опозицією. Резолюція закликає до політичного врегулювання конфлікту шляхом переговорів між урядом і повстанцями.