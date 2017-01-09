Б.Асад может принять участие в переговорах по Сирии в Астане
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Сирии Башар Асад заявил о готовности принять участие в Астанинской встрече по урегулированию сирийского кризиса, передает УНН со ссылкой на SANA.
"Конечно, мы готовы, и мы объявили, что наша делегация готова поехать на эту конференцию... когда будет установлено время ее проведения. Мы готовы вести переговоры по всем вопросам", - отметил Б.Асад.
По его словам, при проведении переговоров о прекращении конфликта в Сирии или о будущем Сирии "нет никаких ограничений".
Напомним, мирные переговоры должны начаться в этом месяце в Астане.
Как сообщал УНН, переговоры по Сирии в Астане начнутся 23 января, если договоренности о режиме прекращения огня будут соблюдаться.
31 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и начала переговоров Дамаска с оппозицией. Резолюция призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами.