Автобус зіткнувся з мікроавтобусом на Львівщині, постраждали двоє дітей
Київ • УНН
Двоє дітей госпіталізовані після зіткнення мікроавтобуса та автобуса у Львівській області
У Львівській області зіткнулися мікроавтобус з автобусом, травмовано двоє дітей, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
Деталі
Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 січня, близько 06.30, на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Добряни Стрийського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter та автобуса Mercedes 303. Мікроавтобусом та автобусом керували 62-річні чоловіки.
"Внаслідок ДТП двоє пасажирів мікроавтобуса з Івано-Франківської області – семирічний хлопчик та десятирічна дівчинка – отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані", - повідомили у поліції.
За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
На трасі "Одеса-Рені" через ДТП ускладнений рух: попередження для водіїв12.01.24, 11:29 • 25257 переглядiв