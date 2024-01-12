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Автобус зіткнувся з мікроавтобусом на Львівщині, постраждали двоє дітей

Автобус зіткнувся з мікроавтобусом на Львівщині, постраждали двоє дітей

Київ • УНН

 • 21447 перегляди

Двоє дітей госпіталізовані після зіткнення мікроавтобуса та автобуса у Львівській області

У Львівській області зіткнулися мікроавтобус з автобусом, травмовано двоє дітей, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 січня, близько 06.30, на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Добряни Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter та автобуса Mercedes 303. Мікроавтобусом та автобусом керували 62-річні чоловіки.

"Внаслідок ДТП двоє пасажирів мікроавтобуса з Івано-Франківської області – семирічний хлопчик та десятирічна дівчинка – отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані", - повідомили у поліції.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. 

На трасі "Одеса-Рені" через ДТП ускладнений рух: попередження для водіїв12.01.24, 11:29 • 25257 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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