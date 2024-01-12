Автобус столкнулся с микроавтобусом во Львовской области, пострадали двое детей
Двое детей госпитализированы после столкновения микроавтобуса и автобуса во Львовской области.
В минобороны рф заявили о сбитии беспилотника над белгородской областью
Министерство обороны россии утверждает, что сегодня над белгородской областью якобы был сбит украинский беспилотник.
ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи Одесской области, который за взятки позволял уклонистам выезжать за границу
ВСП дал разрешение на задержание одесского судьи за получение взятки за "помощь" уклонистам в выезде за границу.
Дефицит электроэнергии может вырасти до 2,8% на фоне холодов - Укрэнерго
Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии на 2,8% на фоне роста потребления из-за похолодания; "Укрэнерго" призывает к экономному использованию электроэнергии.
Тайвань готовится к выборам: геополитика и внутренние проблемы ставят под вопрос будущее острова
Тайвань выбирает нового президента среди трех основных кандидатов. Результат может повлиять на связи острова с Китаем и США.
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
Эксперты считают, что те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру.
Спецрежим на границе: в ГПСУ объяснили, кому не надо получать разрешение на пребывание в пограничной полосе
Сейчас в Украине требуется специальное разрешение на въезд в пограничную зону, однако местные жители, туристы и некоторые водители освобождаются от него.
российская военно-морская база в самопровозглашенной Абхазии может быть введена в действие в этом году - росСМИ
Работа пункта постоянного базирования военно-морского флота РФ в Абхазии может начаться уже в этом году.
Высший совет правосудия уволил 325 судей за прошлый год
В 2023 году Высший совет правосудия уволил 325 судей, преимущественно в связи с подачей заявлений об отставке; семеро были уволены по особым обстоятельствам.
За первый торговый день спотовым биткоином было продано акций на 4,6 млрд долларов
На фондовых биржах было продано акций на 4,6 млрд долларов в первый торговый день для спотового биткоина ETF.