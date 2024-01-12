Автобус столкнулся с микроавтобусом во Львовской области, пострадали двое детей

Во Львовской области столкнулись микроавтобус с автобусом, травмированы двое детей, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 января, около 06.30, на автодороге "Киев-Чоп" в селе Добряны Стрыйского района.

Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и автобуса Mercedes 303. Микроавтобусом и автобусом управляли 62-летние мужчины.

"В результате ДТП двое пассажиров микроавтобуса из Ивано-Франковской области - семилетний мальчик и десятилетняя девочка - получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сообщили в полиции.

По факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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