Авто із нелегальним товаром на суму понад 180 тис. грн затримали на Донеччині
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 28 січня. УНН. Поліція Торецька на Донеччині затримала автомобіль з нелегальним товаром на суму понад 180 тис. грн. Товар був призначений для продажу на окупованій території. Про це кореспонденту УНН повідоммил в ГУНП Донецької області.
Тютюнові вироби, кава і шоколад вилучили поліцейські, які несли службу в складі мобільної групи, в селищі Суха Балка, поблизу прифронтового Торецька. Товар, призначений для продажу на окупованій території, перевозив житель окупованої Ясинуватої. Чоловік спеціально вибрав шлях в обхід блокпостів, але уникнути зустрічі з правоохоронцями йому не вдалося.
Вчора наряд Торецького відділення поліції, який патрулював автодороги вздовж лінії розмежування в складі мобільної групи, зупинив для перевірки автомобіль «Опель» під керуванням 53-річного водія. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили вказаний товар на загальну суму понад 180 тис. грн.
Чоловік пояснив правоохоронцям, що вказаний товар належить йому, і він, як приватний підприємець, придбав продукти для подальшої реалізації. Однак в накладних, які чоловік надав для перевірки, було вказано зовсім іншу адресу доставки. Провівши першочергові заходи, поліцейські з'ясували, що він планував перевезти весь цей товар на тимчасово непідконтрольну українській владі територію.