Авто с нелегальным товаром на сумму более 180 тыс. грн задержали в Донецкой области

Табачные изделия, кофе и шоколад изъяли полицейские, которые несли службу в составе мобильной группы, в поселке Сухая Балка, вблизи прифронтового Торецка. Товар, предназначенный для продажи на оккупированной территории, перевозил житель оккупированной Ясиноватой. Мужчина специально выбрал дорогу в обход блокпостов, но избежать встречи с правоохранителями ему не удалось.

Вчера наряд Торецкого отделения полиции, который патрулировал автодороги вдоль линии разграничения в составе мобильной группы, остановил для проверки автомобиль "Опель" под управлением 53-летнего водителя. При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили указанный товар на общую сумму более 180 тыс. грн.

Мужчина объяснил правоохранителям, что указанный товар принадлежит ему, и он, как частный предприниматель, приобрел продукты для дальнейшей реализации. Однако в накладных, которые мужчина предоставил для проверки, был указан совсем другой адрес доставки. Проведя первоочередные мероприятия, полицейские выяснили, что он планировал перевезти весь этот товар на временно неподконтрольную украинской власти территорию.