Австрія закупить 42 млн доз трьох різних вакцин від COVID-19

Деталі

На закупівлю 35 млн доз вакцини Pfizer/Biontech, 4 млн доз Johnson&Johnson та 3 млн доз Moderna планують витратити близько 800 млн євро.

“З одного боку, поки все ще невідомо, чи довго триватиме захист вацини після первинної імунізації. З іншого боку, наразі також незрозуміло, чи будуть необхідними і в якому обсязі подальші щеплення у майбутньому з огляду на нові варіанти SARS-CoV-2, щоб забезпечити оптимальний та тривалий захист вакцини", - йдеться у повідомленні уряду.

Додамо, за період пандемії в Австрії зафіксували 626,239 випадків коронавірусу, 10,311 осіб померли

Нагадаємо

У австрійських магазинах вимагатимуть тест на коронавірус.