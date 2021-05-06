Австрия закупит 42 млн доз трех различных вакцин от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Правительство Австрии закупит дополнительных 42 млн доз трех различных вакцин от коронавируса на период 2022-2023 годов. Об этом информируют в Совете министров Австрии, пишет УНН.
Детали
На закупку 35 млн доз вакцины Pfizer / Biontech, 4 млн доз Johnson & Johnson и 3 млн доз Moderna планируют потратить около 800 млн евро.
“С одной стороны, пока все еще неизвестно, долго ли продлится защиту вацины после первичной иммунизации. С другой стороны, пока также непонятно, будут необходимы и в каком объеме дальнейшие прививки в будущем, учитывая новые варианты SARS-CoV-2, чтобы обеспечить оптимальный и длительную защиту вакцины ”, - говорится в сообщении правительства.
Добавим, за период пандемии в Австрии зафиксировали 626,239 случаев коронавируса, 10,311 человек умерли
Напомним
В австрийских магазинах требовать тест на коронавирус.