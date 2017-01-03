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Американця врятував телефон від гибелі в нічному клубі Стамбула

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Американець Джейкоб Раак залишився живий під час нападу терориста на клуб Reіna в Стамбулі завдяки тому, що куля потрапила в мобільний телефон і не зачепила артерію, передає УНН з посиланням на CNN Turk.

Зазначається, що Д.Раак приїхав до Стамбула з друзями святкувати своє 35-річчя і Новий рік. Під час нападу він отримав поранення в ногу. Друга куля потрапила в телефон, який лежав у кишені штанів і загальмував її.

Американець на ношах був евакуйований з клубу і направлений в місцеву лікарню. Лікарі припускають, що друге попадання могло стати смертельним для нього. Витягли обидві кулі. 2 січня Д.Раак вилетів на батьківщину через Лондон.

“Коли він вистрілив у мене, я не рухався — я просто дав йому застрелити себе. Він стріляв у мене, коли я вже був на підлозі,” — розповів Д.Раак, передає NBC.

Крім того, той зазначив, що терорист знімав своїх жертв на камеру після пострілів. За словами Д.Ракка, він був з групою з дев’яти осіб, семеро з яких були розстріляні.

“Я бачив як він іде. Хтось сказав, що почув постріли, і я спочатку не повірив, поки не побачив того, хто стріляв. Потім він почав стріляти по всьому клубу,” — додав американець.

Нагадаємо, турецька поліція веде пошуки озброєного чоловіка, який увірвався в новорічну ніч в нічний клуб Reina в Стамбулі і розстріляв 39 людей, 60 отримали поранення.

Наразі в Туреччині затримали 8 підозрюваних у здійсненні атаки на нічний клуб.

В Туреччині ідентифікували 38 з 39 загиблих внаслідок атаки на нічний клуб Reіna в новорічну ніч.

Як повідомляв УНН, терористи “Ісламської держави” оприлюднили заяву, в якій йдеться про те, що вони стоять за атакою на нічний клуб Reіna в Стамбулі в новорічну ніч, де загинуло 39 осіб.

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