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Американца спас телефон от гибели в ночном клубе Стамбула

Американца спас телефон от гибели в ночном клубе Стамбула

Киев • УНН

 • 7227 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Американец Джейкоб Раак остался жив во время нападения террориста на клуб Reиna в Стамбуле благодаря тому, что пуля попала в мобильный телефон и не задела артерию, передает УНН со ссылкой на CNN Turk.

Отмечается, что Д.Раак приехал в Стамбул с друзьями праздновать свое 35-летие и Новый год. Во время нападения он получил ранение в ногу. Вторая пуля попала в телефон, который лежал в кармане брюк и затормозил ее.

Американец на носилках был эвакуирован из клуба и направлен в местную больницу. Врачи предполагают, что второе попадание могло стать смертельным для него. Вытащили обе пули. 2 января Д.Раак вылетел на родину через Лондон.

"Когда он выстрелил в меня, я не двигался - я просто дал ему застрелить себя. Он стрелял в меня, когда я уже был на полу», - рассказал Д.Раак, передает NBC.

Кроме того, тот отметил, что террорист снимал своих жертв на камеру после выстрелов. По словам Д.Ракка, он был с группой из девяти человек, семеро из которых были расстреляны.

"Я видел как он идет. Кто-то сказал, что услышал выстрелы, и я сначала не поверил, пока не увидел стрелявшего. Затем он начал стрелять по всему клубу ", - добавил американец.

Напомним, турецкая полиция ведет поиски вооруженного мужчину, который ворвался в новогоднюю ночь в ночной клуб Reina в Стамбуле и расстрелял 39 человек, 60 получили ранения.

Сейчас в Турции задержали 8 подозреваемых в совершении атаки на ночной клуб.

В Турции идентифицировали 38 из 39 погибших в результате атаки на ночной клуб Reиna в новогоднюю ночь.

Как сообщал УНН, террористы "Исламского государства" обнародовали заявление, в котором говорится о том, что они стоят за атакой на ночной клуб Reиna в Стамбуле в новогоднюю ночь, где погибло 39 человек.

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