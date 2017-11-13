Агрохолдинг “Кернел” змінив власника

Згідно з повідомленням на сайті Антимонопольного комітету України політик придбав ПП “Червонослобідське-2”, ПП “Засулля-5”, ПСП “Агросвіт”, ПП “Коропський аграрні інвестиції”, ПП “Червонянські аграрні інвестиції”, ПП “Сосницькі аграрні інвестиції”, СТОВ “Нива” в Сумській і Чернігівській областях через свою кіпрську компанію Cacique Limited.

Ця угода забезпечить Cacique Limited перевищення 50% голосів у вищому органі управління, що дозволить В.Хомутінніку стати фактичними власником компанії “Кернел”.

Нагадаємо, придбання активів “Кернел” В.Хомутіннік почав ще в 2015 році. Тоді, через підконтрольну “Cascade Investment Fund” він викупив відразу 5% акцій найбільшого агрохолдингу країни.

Довідка: “Кернел” — провідний в світі і найбільший в Україні виробник і експортер соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Свою продукцію Кернел експортує більш ніж в 60 країн світу. З листопада 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).

Також нагадаємо, уродженець Донецької області Віталій Хомутинник тричі обирався до парламенту за списками “Партії регіонів”. У Верховній Раді очолював податковий і банківський комітети. Після “втечі” Януковича в 2014 році приєднався до фракції “Відродження”.

В.Хомутиннік неодноразово ставав учасником скандалів у зв’язку з оприлюдненням SMS-листування з різними держчиновниками. 4 лютого 2015 року журналісти сфотографували під час засідання Верховної Ради листування депутата з губернатором Одеської області Ігорем Палицею. У ній обговорювалися грошові схеми і домовленості, пов’язані з митницею. Це стало однією з причин звільнення керівництва Державної фіскальної служби.