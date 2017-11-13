Агрохолдинг “Кернел” сменил собственника

Согласно сообщению на сайте Антимонопольного комитета Украины политик приобрел ЧП “Червонослобидское-2”, ЧП “Засулье-5”, ЧСП “Агросвит”, ЧП “Коропские аграрные инвестиции”, ЧП “Червонянские аграрные инвестиции”, ЧП “Сосницкие аграрные инвестиции”, СООО “Нива” в Сумской и Черниговской областях через свою кипрскую компанию Cacique Limited.

Эта сделка обеспечит Cacique Limited превышение 50% голосов в высшем органе управления, что позволит В.Хомутиннику стать фактическими собственником компании “Кернел”.

Напомним, приобретение активов “Кернел” В.Хомутинник начал еще в 2015 году. Тогда, через подконтрольную “Cascade Investment Fund” он выкупил сразу 5% акций крупнейшего агрохолдинга страны.

Справка: “Кернел” — ведущий в мире и крупнейший в Украине производитель и экспортер подсолнечного масла, ключевой поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Свою продукцию Кернел экспортирует более чем в 60 стран мира. С ноября 2007 года акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).

Также напомним, уроженец Донецкой области Виталий Хомутинник трижды избирался в парламент по спискам “Партии регионов”. В Верховной Раде возглавлял налоговый и банковский комитеты. После “побега” Януковича в 2014 году примкнул к фракции “Відродження”.

В.Хомутынник неоднократно становился участником скандалов в связи с обнародованием SMS-переписок с различными госчиновниками. 4 февраля 2015 года журналисты сфотографировали во время заседания Верховной рады переписку депутата с губернатором Одесской области Игорем Палицей. В ней обсуждались денежные схемы и договорённости, связанные с таможней. Это стало одной из причин увольнения руководства Государственной фискальной службы.