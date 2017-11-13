Агрохолдинг “Кернел” сменил собственника
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Народный депутат, бывший председатель налогового Комитета Верховной Рады Виталий Хомутинник установил контроль над семью агропредприятиями, ранее принадлежавшими компании “Кернел”, сообщает УНН со ссылкой на информацию АМКУ.
Согласно сообщению на сайте Антимонопольного комитета Украины политик приобрел ЧП “Червонослобидское-2”, ЧП “Засулье-5”, ЧСП “Агросвит”, ЧП “Коропские аграрные инвестиции”, ЧП “Червонянские аграрные инвестиции”, ЧП “Сосницкие аграрные инвестиции”, СООО “Нива” в Сумской и Черниговской областях через свою кипрскую компанию Cacique Limited.
Эта сделка обеспечит Cacique Limited превышение 50% голосов в высшем органе управления, что позволит В.Хомутиннику стать фактическими собственником компании “Кернел”.
Напомним, приобретение активов “Кернел” В.Хомутинник начал еще в 2015 году. Тогда, через подконтрольную “Cascade Investment Fund” он выкупил сразу 5% акций крупнейшего агрохолдинга страны.
Справка: “Кернел” — ведущий в мире и крупнейший в Украине производитель и экспортер подсолнечного масла, ключевой поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Свою продукцию Кернел экспортирует более чем в 60 стран мира. С ноября 2007 года акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).
Также напомним, уроженец Донецкой области Виталий Хомутинник трижды избирался в парламент по спискам “Партии регионов”. В Верховной Раде возглавлял налоговый и банковский комитеты. После “побега” Януковича в 2014 году примкнул к фракции “Відродження”.
В.Хомутынник неоднократно становился участником скандалов в связи с обнародованием SMS-переписок с различными госчиновниками. 4 февраля 2015 года журналисты сфотографировали во время заседания Верховной рады переписку депутата с губернатором Одесской области Игорем Палицей. В ней обсуждались денежные схемы и договорённости, связанные с таможней. Это стало одной из причин увольнения руководства Государственной фискальной службы.