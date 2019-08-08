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Аеропорт Ярославського в Харкові встановив новий історичний рекорд за пасажиропотоком

Аеропорт Ярославського в Харкові встановив новий історичний рекорд за пасажиропотоком

Київ • УНН

 • 5385 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, за підсумками липня 2019 року встановив новий історичний рекорд за обсягами пасажиропотоку на міжнародних і внутрішніх перельотах, передає УНН.

"У липні 2019 року пасажиропотік аеропорту "Харків" склав 130,7 тисяч осіб. Це стало новим рекордом - кількість обслужених аеропортом за місяць пасажирів вперше перевищила позначку попереднього рекорду в 124 тисячі обслужених за місяць пасажирів", - повідомила компанія-оператор Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

В оприлюднених харківським аеропортом даних повідомляється про зростання пасажиропотоку в порівнянні з показниками липня 2018 року на 25% - тоді пасажиропотік склав 104,5 тисячі осіб. При цьому, на міжнародних напрямках кількість пасажирів також зросла на 25% і склала 109,7 тисяч, а на внутрішніх напрямках - на 23% і склала 21 тисячу.

Всього в липні-2019 харківський аеропорт обслужив 531 виліт, що на 14% більше, ніж в липні-2018, коли кількість вильотів склала 465.

"Рекордні показники обумовлені розширенням географії перельотів для українських мандрівників з харківського аеропорту. У липні поточного року були анонсовані ще кілька нових напрямків, рейси за яким незабаром будуть запущені з Харкова, - у Прагу і Львів, а також запуск лоукост-рейсів Харків-Київ. Квитки на всі напрямки вже в продажу", - уточнили у прес-службі аеропорту Ярославського.

Згідно з даними компанії, що управляє "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського, всього за сім місяців 2019 року послугами аеропорту скористалися 683,3 тисячі мандрівників - це на 25% більше, ніж за той же період минулого року. Кількість рейсів зросла на 15% і склала 3 009. Лідерство за популярністю серед липневих мандрівників утримують Анталія, Київ, Стамбул, Шарм-Ель-Шейх і Варшава.

Міжнародний аеропорт "Харків" (http://hrk.aero/) - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена у проект, включно з будівництвом нового аеровокзального комплексу та реконструкцією старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівняну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. У 2019 році аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд зі збільшенням числа партнерських авіакомпаній. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах у 2018 році досягла 3 139, за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден міжнародний аеропорт "Харків" входить у ТОП-5 повітряних воріт України. У 2019 році міжнародний аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways і багато інших.

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