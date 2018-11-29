Адвокат озвучив звинувачення ФСБ на адресу затриманих українських моряків

ukru
23 березня, 12:58 • 168571 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 434347 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 424636 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 411166 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 416353 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 306313 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 253256 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 493046 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 176149 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 422766 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
5.4 м/с
78 %
755 мм
Дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини
Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

23 березня, 16:50 • 119511 перегляди
Польща посилює охорону кордону з білоруссю, туди незабаром направить ще 500 прикордонників

Польща посилює охорону кордону з білоруссю, туди незабаром направить ще 500 прикордонників

23 березня, 17:08 • 113285 перегляди
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

23 березня, 17:22 • 154027 перегляди
Прем'єр Канади Карні оголосив дострокові вибори: що відомо

Прем'єр Канади Карні оголосив дострокові вибори: що відомо

23 березня, 17:43 • 114016 перегляди
У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

23 березня, 17:53 • 123696 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 411085 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 493048 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 422766 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 376182 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 324684 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 161988 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 159006 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 159872 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 154401 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 157930 перегляди
Актуальне
Адвокат озвучив звинувачення ФСБ на адресу затриманих українських моряків

Адвокат озвучив звинувачення ФСБ на адресу затриманих українських моряків

Київ • УНН

 • 6645 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Українські військові моряки перетинали "територіальні води Росії" "вступивши в змову в складі організованої групи". Відповідні витяги з тексту звинувачення ФСБ опублікував на своїй сторінці в Facebook російський адвокат Микола Полозов, який буде захищати капітана МАБК "Бердянськ" Дениса Гриценко, передає УНН.

"... звинувачується в тому, що він, діючи в складі організованої групи з іншими громадянами України ... (перераховуються всі прізвища) ..., слідуючи на судах "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", що належать ВМС Україна, орієнтовно о 06 год. 00 хв. 25 листопада 2018 року, маючи умисел на незаконне перетинання Державного кордону Російської Федерації, знялися з дрейфу із середніми географічними координатами 44 градуси 50 хвилин північної широти і 36 градусів 36,6 хвилин східної довготи і, слідуючи різними ходами і курсами, попрямували в сторону Державної кордону з метою виходу в Керченську протоку", - йдеться в тексті звинувачення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трьох госпіталізованих українських моряків виписали з лікарні

"В 7.01 годин, зазначається далі, 25 листопада 2018 року, не маючи встановленого законодавством Російської Федерації дозволу на перетин Державного кордону, без повідомлення прикордонних органів про намір перетнути кордон і без передачі даних про місцезнаходження судна, що не відповідаючи на вимогу про зупинку, висунуті посадовими особами ПУ ФСБ Росії по Республіці Крим, діючи спільно і узгоджено, здійснюючи небезпечне маневрування, що створює загрозу мореплавання, незаконно перетнули державний кордон Російської Федера ції в районі із середніми географічними координатами 44 градуси 52,7 хвилини північної широти і 36 градусів 31,3 хвилини східної довготи, після чого суду "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" з розташованими на них перерахованими вище особами були примусово зупинено співробітниками ПУ ФСБ Росії по Республіці Крим", - додали в документі. 

Як раніше інформував УНН, 27 листопада в анексованому Криму "суд" взяв під варту 12 українських моряків. Їх звинуватили в незаконному перетині кордону Російської Федерації в Чорному морі. Згодом під арешт відправили ще трьох військових. 28 листопада обрали запобіжний захід ще 9 українців. Отже, всіх 24 захоплених моряків залишили під вартою до 25 січня.

Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені в окуповану Керч. Всього команди затриманих українських кораблів налічують 23 моряка, серед яких 6 осіб отримали поранення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.36
Bitcoin
$85,894.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,047.95
Ethereum
$1,992.32