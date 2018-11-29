Адвокат озвучив звинувачення ФСБ на адресу затриманих українських моряків

"... звинувачується в тому, що він, діючи в складі організованої групи з іншими громадянами України ... (перераховуються всі прізвища) ..., слідуючи на судах "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", що належать ВМС Україна, орієнтовно о 06 год. 00 хв. 25 листопада 2018 року, маючи умисел на незаконне перетинання Державного кордону Російської Федерації, знялися з дрейфу із середніми географічними координатами 44 градуси 50 хвилин північної широти і 36 градусів 36,6 хвилин східної довготи і, слідуючи різними ходами і курсами, попрямували в сторону Державної кордону з метою виходу в Керченську протоку", - йдеться в тексті звинувачення.



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"В 7.01 годин, зазначається далі, 25 листопада 2018 року, не маючи встановленого законодавством Російської Федерації дозволу на перетин Державного кордону, без повідомлення прикордонних органів про намір перетнути кордон і без передачі даних про місцезнаходження судна, що не відповідаючи на вимогу про зупинку, висунуті посадовими особами ПУ ФСБ Росії по Республіці Крим, діючи спільно і узгоджено, здійснюючи небезпечне маневрування, що створює загрозу мореплавання, незаконно перетнули державний кордон Російської Федера ції в районі із середніми географічними координатами 44 градуси 52,7 хвилини північної широти і 36 градусів 31,3 хвилини східної довготи, після чого суду "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" з розташованими на них перерахованими вище особами були примусово зупинено співробітниками ПУ ФСБ Росії по Республіці Крим", - додали в документі.



Як раніше інформував УНН, 27 листопада в анексованому Криму "суд" взяв під варту 12 українських моряків. Їх звинуватили в незаконному перетині кордону Російської Федерації в Чорному морі. Згодом під арешт відправили ще трьох військових. 28 листопада обрали запобіжний захід ще 9 українців. Отже, всіх 24 захоплених моряків залишили під вартою до 25 січня.

Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені в окуповану Керч. Всього команди затриманих українських кораблів налічують 23 моряка, серед яких 6 осіб отримали поранення.