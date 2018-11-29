Адвокат озвучил обвинения ФСБ в адрес задержанных украинских моряков

"... обвиняется в том, что он, действуя в составе организованной группы с иными гражданами Украины ... (перечисляются все фамилии) ..., следуя на судах "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", принадлежащих ВМС Украины, ориентировочно в 06 час. 00 мин. 25 ноября 2018 года, имея умысел на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, снялись с дрейфа со средними географическими координатами 44 градуса 50 минут северной широты и 36 градусов 36,6 минут восточной долготы и, следуя различными ходами и курсами, направились в сторону Государственной границы с целью выхода в Керченский пролив", - говорится в тексте обвинения.



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"В 7.01 часов, отмечается далее, 25 ноября 2018 года, не имея установленного законодательством Российской Федерации разрешения на пересечение Государственной границы, без уведомления пограничных органов о намерении пересечь границу и без передачи данных о местоположении судна, не отвечая на требование об остановке, выдвигаемые должностными лицами ПУ ФСБ России по Республике Крым, действуя совместно и согласованно, совершая опасное маневрирование, создающее угрозу мореплаванию, незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации в районе со средними географическими координатами 44 градуса 52,7 минуты северной широты и 36 градусов 31,3 минуты восточной долготы, после чего суда "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" с находившимися на них перечисленными выше лицами были принудительно остановлены сотрудниками ПУ ФСБ России по Республике Крым", - добавили в документе



Как ранее информировал УНН, 27 ноября в аннексированном Крыму “суд” взял под стражу 12 украинских моряков. Их обвинили в незаконном пересечении границы Российской Федерации в Черном море. Впоследствии под арест отправили еще трех военных. 28 ноября избрали меру пресечения еще 9 украинцам. Итак, всех 24 захваченных моряков оставили под стражей до 25 января.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. Всего команды задержанных украинских кораблей насчитывают 23 моряка, среди которых 6 получили ранения.