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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Адвокат Е.Курбедінов після звільнення з-під арешту планує продовжувати захист кримчан

Київ • УНН

 • 7746 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Адвокат Еміль Курбедінов після звільнення з-під арешту в Криму планує продовжувати роботу із захисту мусульман у підконтрольних Кремлю судах Криму, передає УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.

Адвокат Е.Курбедінов після звільнення з-під арешту планує продовжувати захист кримчан

“Я і мої колеги іншого виходу не бачимо — ми працюватимемо, захищатимемо права людей. Вплинути, звісно, вплинули. Справа в тому, що мене вибили з декількох процесів, за цей час продовжили арешти моїм підзахисним у справах мусульман — Редвану Сулейманову, так званому диверсанту. За кілька днів до мого арешту суд відмовив ФСБ у продовженні йому арешту, коли мене посадили — ФСБ домоглося продовження арешту. Як це було юридично зроблено, я досі дивуюся”, — прокоментував Курбедінов події, що відбулися за час його арешту.

Адвокат має намір розпочати роботу вже з понеділка 6 лютого.

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, затриманого у Криму адвоката Еміля Курбедінова відпустили після 10 діб адміністративного арешту.

Як повідомляв УНН, у четвер 26 січня зранку адвоката Еміля Курбедінова затримали в Бахчисараї.

За словами журналіста Антона Наумлюка, Е.Курбедінова затримали за розміщення символіки Хізб ут-Тахрір в соцмережах.

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