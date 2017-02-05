Адвокат Е.Курбедінов після звільнення з-під арешту планує продовжувати захист кримчан
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Адвокат Еміль Курбедінов після звільнення з-під арешту в Криму планує продовжувати роботу із захисту мусульман у підконтрольних Кремлю судах Криму, передає УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.
“Я і мої колеги іншого виходу не бачимо — ми працюватимемо, захищатимемо права людей. Вплинути, звісно, вплинули. Справа в тому, що мене вибили з декількох процесів, за цей час продовжили арешти моїм підзахисним у справах мусульман — Редвану Сулейманову, так званому диверсанту. За кілька днів до мого арешту суд відмовив ФСБ у продовженні йому арешту, коли мене посадили — ФСБ домоглося продовження арешту. Як це було юридично зроблено, я досі дивуюся”, — прокоментував Курбедінов події, що відбулися за час його арешту.
Адвокат має намір розпочати роботу вже з понеділка 6 лютого.
Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, затриманого у Криму адвоката Еміля Курбедінова відпустили після 10 діб адміністративного арешту.
Як повідомляв УНН, у четвер 26 січня зранку адвоката Еміля Курбедінова затримали в Бахчисараї.
За словами журналіста Антона Наумлюка, Е.Курбедінова затримали за розміщення символіки Хізб ут-Тахрір в соцмережах.