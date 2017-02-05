Адвокат Э.Курбединов после освобождения из-под ареста планирует продолжать защиту крымчан
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Адвокат Эмиль Курбединов после освобождения из-под ареста в Крыму планирует продолжать работу по защите мусульман в подконтрольных Кремлю судах Крыма, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Я и мои коллеги другого выхода не видим - мы будем работать, защищать права людей. Повлиять, конечно, повлияли. Дело в том, что меня выбили из нескольких процессов, за это время продолжили аресты моим подзащитным по делам мусульман - Редван Сулейманову, так называемом диверсанту. За несколько дней до моего ареста суд отказал ФСБ в продолжении ему ареста, когда меня посадили - ФСБ добилось продления ареста. Как это было юридически сделано, я до сих пор удивляюсь", - прокомментировал Э.Курбединов события, произошедшие за время его ареста.
Адвокат намерен начать работу уже с понедельника 6 февраля.
Напомним, сегодня, 5 февраля, задержанного в Крыму адвоката Эмиля Курбединова отпустили после 10 суток административного ареста.
Как сообщал УНН, в четверг, 26 января утром адвоката Эмиля Курбединова задержали в Бахчисарае.
По словам журналиста Антона Наумлюка, Э.Курбединова задержали за размещение символики Хизб ут-Тахрир в соцсетях.