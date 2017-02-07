А.Мамалига: слідчі ГПУ намагаються провести обшуки у справі про рейдерство
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Слідчі Генеральної прокуратури України під процесуальним керівництвом заступника Генерального прокурора Дмитра Столярчука намагаються провести обшуки в квартирі і офісі адвоката народного депутата Ігоря Мосійчука Андрія Мамалиги за підозрою у його причетності до рейдерства. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив Андрій Мамалига.
"Слідчі намагаються провести обшук, ще не проводять. Наразі ми чекаємо приїзду народного депутата Ігоря Мосійчука і вже потім будемо розбиратися", - сказав А.Мамалига.
Він зазначив, що слідчі ГПУ планують провести обшуки в його квартирі, а також в офісі.
"Мені пояснюють, що я причетний до якогось рейдерського захоплення, це єдине що мені сказали", - сказав А.Мамалига.
"Процесуальним керівником у цьому кримінальному провадженні є заступник Генпрокурора Столярчук, який здійснював те саме керівництво у справі Ігоря Мосійчука (де А.Мамалига був одним із захисників - ред.), і зараз у мене на 16:00 справа по помічнику народного депутата Кириченку, де також фігурує особа Столярчук. Це розправа над адвокатами, не інакше", - сказав А.Мамалига.
Нагадаємо, нардеп І.Мосійчук заявив про обшуки у свого помічника і адвоката, у ГПУ спростовують причетність до політичної діяльності депутата.