А.Мамалыга: следователи ГПУ пытаются провести обыски по делу о рейдерстве
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Следователи Генеральной прокуратуры Украины под процессуальным руководством заместителя Генерального прокурора Дмитрия Столярчука пытаются провести обыски в квартире и офисе адвоката народного депутата Игоря Мосийчука Андрея Мамалыги по подозрению в его причастности к рейдерству. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил Андрей Мамалыга.
"Следователи пытаются провести обыск, еще не проводят. Сейчас мы ждем приезда народного депутата Игоря Мосийчука и уже потом будем разбираться", - сказал А.Мамалыга.
Он отметил, что следователи ГПУ планируют провести обыски в его квартире, а также в офисе.
"Мне объясняют, что я причастен к какому-то рейдерскому захвату, это единственное что мне сказали", - сказал А.Мамалыга.
"Процессуальным руководителем в этом уголовном производстве является заместитель Генпрокурора Столярчук, который осуществлял то же руководство по делу Игоря Мосийчука (где А.Мамалыга был одним из защитников - ред.), и сейчас у меня на 16:00 дело по помощнику народного депутата Кириченко, где также фигурирует лицо Столярчук. Это расправа над адвокатами, не иначе", - сказал А.Мамалыга.
Напомним, нардеп И.Мосийчук заявил об обысках у своего помощника и адвоката, в ГПУ опровергают его причастность к политической деятельности депутата.