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Изменение климата продлевает сезон аллергии

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Потепление вызывает продление сезона пыльцы, усугубляет аллергию и респираторные заболевания, говорится в материале Bloomberg, пишет УНН

Детали

Одним из побочных эффектов более мягкой зимы и повышения среднегодовой температуры является то, что растения не только начинают производить пыльцу раньше, но и производят ее в течение более длительного периода времени.

"Это действительно демонстрирует еще один показатель того, как изменение климата может влиять на повседневную жизнь людей", - сказала профессор наук об атмосфере Мичиганского университета Эллисон Штайнер.

Согласно исследованию 2021 года, опубликованному в академическом журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of America, с 1990 по 2018 год сезон пыльцы в Северной Америке продлился на 20 дней, а концентрация пыльцы выросла более чем на 20%. И страшный сезон аллергии, вероятно, затянется еще дольше, поскольку температура продолжает расти.

В некоторых частях США аллергия уже вспыхивает на месяц раньше, чем обычно. Штайнер прогнозирует, что сезон пыльцы может начинаться на 10-40 дней раньше и заканчиваться на 5-15 дней позже к 2100 году. Потепление в сочетании с изменением характера осадков и повышением уровня углекислого газа в атмосфере может привести к тому, что производство пыльцы растений утроится в конце столетия, заявила команда Мичиганского университета в отчете в прошлом году.

Аллергия на пыльцу начинается, когда иммунная система воспринимает пыльцу как опасность и чрезмерно реагирует, вырабатывая антитела для борьбы с ней. Вот почему полученные симптомы - чихание, усталость, насморк и раздражение глаз - могут быть похожи на простуду, грипп или даже COVID. Изменение климата может усугубить эти симптомы, отмечает издание. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более длинные сезоны пыльцы и более высокие концентрации могут вызвать повышенную чувствительность к аллергенам. Постоянное воздействие пыльцы также может спровоцировать имеющиеся респираторные заболевания, такие как астма, потенциально приводя к приступам астмы, во время которых дыхательные пути отекают и затрудняют дыхание.

Французская фармацевтическая компания Sanofi заявила в прошлом году, что респираторные аллергии являются одними из "основных последствий изменения климата для здоровья". Представитель Sanofi сказал, что компания видит "большой потенциал на рынке лечения аллергии", особенно когда речь идет о безрецептурных препаратах. Главный директор по развитию компании Kimberly-Clark, которой принадлежит Kleenex, Элисон Льюис также указывала, что молодые потребители страдают от аллергии больше, чем старшие поколения. "Мы видим, что аллергия становится все большей проблемой для здоровья в течение всего года", - сказала Льюис.

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