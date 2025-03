Зміна клімату подовжує сезон алергії

Деталі

Одним із побічних ефектів більш м’якої зими та підвищення середньорічної температури є те, що рослини не тільки починають виробляти пилок раніше, але й виробляють його протягом більш тривалого періоду часу.

"Це справді демонструє ще один показник того, як зміна клімату може впливати на повсякденне життя людей", - сказала професор наук про атмосферу Мічиганського університету Еллісон Штайнер.

Відповідно до дослідження 2021 року, опублікованого в академічному журналі Proceedings of the National Academy of Sciences of America, з 1990 по 2018 рік сезон пилку в Північній Америці подовжився на 20 днів, а концентрація пилку зросла більш ніж на 20%. І страшний сезон алергії, ймовірно, затягнеться ще довше, оскільки температура продовжує зростати.

У деяких частинах США алергія вже спалахує на місяць раніше, ніж зазвичай. Штайнер прогнозує, що сезон пилку може починатися на 10-40 днів раніше і закінчуватися на 5-15 днів пізніше до 2100 року. Потепління в поєднанні зі зміною характеру опадів і підвищенням рівня вуглекислого газу в атмосфері може призвести до того, що виробництво пилку рослин потроїться наприкінці сторіччя, заявила команда Мічиганського університету у звіті минулого року.

Алергія на пилок починається, коли імунна система сприймає пилок як небезпеку і надмірно реагує, виробляючи антитіла для боротьби з ним. Ось чому отримані симптоми - чхання, втома, нежить і подразнення очей - можуть бути схожі на застуду, грип або навіть COVID. Зміна клімату може посилити ці симптоми, зазначає видання. Згідно з даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, довші сезони пилку та вищі концентрації можуть викликати підвищену чутливість до алергенів. Постійний вплив пилку також може спровокувати наявні респіраторні захворювання, такі як астма, потенційно призводячи до нападів астми, під час яких дихальні шляхи набрякають і ускладнюють дихання.

Французька фармацевтична компанія Sanofi заявила в минулому році, що респіраторні алергії є одними з "основних наслідків зміни клімату для здоров’я". Представник Sanofi сказав, що компанія бачить "великий потенціал на ринку лікування алергії", особливо коли йдеться про безрецептурні препарати. Головний директор з розвитку компанії Kimberly-Clark, якій належить Kleenex, Елісон Льюїс також вказувала, що молоді споживачі страждають від алергії більше, ніж старші покоління. "Ми бачимо, що алергія стає все більшою проблемою для здоров’я протягом усього року", - сказала Льюїс.

