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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111641 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122376 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113914 просмотра

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6 марта, 14:10 • 119908 просмотра

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СМИ Нидерландов об освобождении главного фигуранта по делу MH17: не исчезнет ли он через заднюю дверь

СМИ Нидерландов об освобождении главного фигуранта по делу MH17: не исчезнет ли он через заднюю дверь

Киев  •  УНН

 • 12410 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Нидерландское информационное агентство NOS в своем материале об освобождении из-под стражи основного фигуранта по делу о катастрофе рейса MH17 задалось вопросом, не будет тайно отправлен на обмен Владимир Цемах “тайно, через заднюю дверь?”, пишет УНН со ссылкой на соответствующий материал.

“Непонятно, что означает освобождение для судебного разбирательства и может ли Цемах оказаться в России через заднюю дверь. JIT (Совместная следственная группа — ред.) не имеет ответа на освобождение из-под стражи”, — указано в тексте.

Журналисты также отметили: “Адвокат Цемаха сообщил СМИ, что он не знает, что ожидает его клиента. “Я не знаю, едет ли он куда-то. Он обязан появиться в суде ”.

Недавно прокурор Фред Вестербеке заявил в своем письме, что чрезвычайно важным является то, что он остается доступным для судебного разбирательства и возможности дать показания.

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Голландский журналист Дэвид Ян Годфройд отметил в своем Twitter, что: “Некоторые видят это как главный ход Украины. В конце концов, если он не заключен, он также не может быть частью обмена пленными. Другими словами: он останется в Украине и поэтому будет доступен для дела MH17. Вопрос, конечно, в том, продлится ли весь обмен”.

Sommigen zien dit als meesterzet van Oekraïne. Immers, als hij niet gevangen zit, kan hij ook geen deel uitmaken van een gevangenenruil. Met andere woorden: dan blijft hij in Oekraïne en dus beschikbaar voor MH17-zaak. De vraag is natuurlijk of die hele ruil dan nog doorgaat.

— David Jan Godfroid (@djmoskou) September 5, 2019

Как писал УНН ранее, следствие по делу MH17 планирует допросить основного подозреваемого, которого могут обменять с РФ.

Украинские Национальные Новости

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