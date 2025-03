СМИ Нидерландов об освобождении главного фигуранта по делу MH17: не исчезнет ли он через заднюю дверь

“Непонятно, что означает освобождение для судебного разбирательства и может ли Цемах оказаться в России через заднюю дверь. JIT (Совместная следственная группа — ред.) не имеет ответа на освобождение из-под стражи”, — указано в тексте.

Журналисты также отметили: “Адвокат Цемаха сообщил СМИ, что он не знает, что ожидает его клиента. “Я не знаю, едет ли он куда-то. Он обязан появиться в суде ”.

Недавно прокурор Фред Вестербеке заявил в своем письме, что чрезвычайно важным является то, что он остается доступным для судебного разбирательства и возможности дать показания.

Голландский журналист Дэвид Ян Годфройд отметил в своем Twitter, что: “Некоторые видят это как главный ход Украины. В конце концов, если он не заключен, он также не может быть частью обмена пленными. Другими словами: он останется в Украине и поэтому будет доступен для дела MH17. Вопрос, конечно, в том, продлится ли весь обмен”.

Sommigen zien dit als meesterzet van Oekraïne. Immers, als hij niet gevangen zit, kan hij ook geen deel uitmaken van een gevangenenruil. Met andere woorden: dan blijft hij in Oekraïne en dus beschikbaar voor MH17-zaak. De vraag is natuurlijk of die hele ruil dan nog doorgaat.

— David Jan Godfroid (@djmoskou) September 5, 2019

Как писал УНН ранее, следствие по делу MH17 планирует допросить основного подозреваемого, которого могут обменять с РФ.