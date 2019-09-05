ЗМІ Нідерландів про звільнення головного фігуранта у справі MH17: чи не зникне він через задні двері

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Нідерландське інформаційне агентство NOS у своєму матеріалі про звільнення з під варти основного фігуранта у справі про катастрофу рейсу MH17 задалося питанням, чи не буде таємно відправлений на обмін Володимир Цемах "таємно, через задні двері?", пише УНН з посиланням на відповідний матеріал.