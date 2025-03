ЗМІ Нідерландів про звільнення головного фігуранта у справі MH17: чи не зникне він через задні двері

“Незрозуміло, що означає звільнення для судового розгляду і чи може Цемах опинитися в Росії через задні двері. JIT (Спільна слідча група — ред.) не має відповіді на звільнення з під варти”, — вказано у тексті.

Журналісти також зазначили, що: “Адвокат Цемаха повідомив ЗМІ, що він не знає, що очікує його клієнта. “Я не знаю, чи їде він кудись. Він зобов’язаний з’явитися в суді”.

Нещодавно прокурор Фред Вестербеке заявив у своєму листі, що надзвичайно важливим є те, що він залишається доступним для судового розгляду та можливості надати свідчення.

Голландський журналіст Девід Ян Годфройд зазначив у своєму Twitter, що: “Деякі бачать це як головний хід України. Зрештою, якщо він не ув’язнений, він також не може бути частиною обміну полоненими. Іншими словами: він залишиться в Україні і тому буде доступний для справи MH17. Питання, звичайно, в тому, чи продовжиться весь обмін”.

Sommigen zien dit als meesterzet van Oekraïne. Immers, als hij niet gevangen zit, kan hij ook geen deel uitmaken van een gevangenenruil. Met andere woorden: dan blijft hij in Oekraïne en dus beschikbaar voor MH17-zaak. De vraag is natuurlijk of die hele ruil dan nog doorgaat.

— David Jan Godfroid (@djmoskou) September 5, 2019

Як писав УНН раніше, слідство у справі MH17 планує допитати основного підозрюваного, якого можуть обміняти з РФ.