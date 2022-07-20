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Признался в мечтах захватить больше украинской земли: Кулеба ответил на заявление лаврова о новых целях российской войны в Украине

Признался в мечтах захватить больше украинской земли: Кулеба ответил на заявление лаврова о новых целях российской войны в Украине

Киев • УНН

 • 253325 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление главного "дипломата" рф сергея лаврова об изменении задач российской "спецоперации" в Украине. Об этом украинский дипломат написал на странице в Twitter информирует УНН.

Детали 

Кулеба призвал западных партнеров усилить санкционное давление на россию и ускорить поставки оружия в Украину.

Цитата

"Признаясь в мечтах захватить больше украинской земли, министр иностранных дел рф доказывает, что россия отказывается от дипломатии и сосредотачивается на войне и терроре. россияне хотят крови, а не разговоров", - говорится в сообщении.

By confessing dreams to grab more Ukrainian land, Russian Foreign Minister proves that Russia rejects diplomacy and focuses on war and terror. Russians want blood, not talks. I call on all partners to step up sanctions pressure on Russia and speed up arms deliveries to Ukraine.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 20, 2022

Дополнение

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что "спецоперация" вышла за пределы "днр" и "лнр", а география задач российских военных, якобы, изменилась. Кроме того, глава так называемого МИД россии обвинил Запад в поставке все более дальнобойного оружия Украине, например, HIMARS. Так, лавров сказал, что географические задачи "спецоперации" будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше, если военные Украины получают и будут применять вооружение.

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