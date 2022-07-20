Зізнався у мріях захопити більше української землі: Кулеба відповів на заяву лаврова про нові цілі російської війни в Україні

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Кулеба закликав західних партнерів посилити санкційний тиск на росію та прискорити поставки зброї в Україну.

Цитата

"Зізнаючись у мріях захопити більше української землі, міністр закордонних справ рф доводить, що росія відмовляється від дипломатії та зосереджується на війні та терорі. росіяни хочуть крові, а не розмов", - ідеться в повідомленні.

By confessing dreams to grab more Ukrainian land, Russian Foreign Minister proves that Russia rejects diplomacy and focuses on war and terror. Russians want blood, not talks. I call on all partners to step up sanctions pressure on Russia and speed up arms deliveries to Ukraine.

Доповнення

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що "спецоперація" вийшла за межі "днр" та "лнр", а географія завдань російських військових, нібито, змінилася. Крім того, голова так званого МЗС рф звинуватив Захід в постачанні все більш далекобійної зброї Україні, наприклад, HIMARS. Так, лавров сказав, що географічні завдання "спецоперації" відсуватимуться від нинішньої лінії ще далі, якщо військові України отримують та будуть застосовувати озброєння.