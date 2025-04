Зізнався у мріях захопити більше української землі: Кулеба відповів на заяву лаврова про нові цілі російської війни в Україні

Деталі

Кулеба закликав західних партнерів посилити санкційний тиск на росію та прискорити поставки зброї в Україну.

Цитата

"Зізнаючись у мріях захопити більше української землі, міністр закордонних справ рф доводить, що росія відмовляється від дипломатії та зосереджується на війні та терорі. росіяни хочуть крові, а не розмов", - ідеться в повідомленні.

By confessing dreams to grab more Ukrainian land, Russian Foreign Minister proves that Russia rejects diplomacy and focuses on war and terror. Russians want blood, not talks. I call on all partners to step up sanctions pressure on Russia and speed up arms deliveries to Ukraine.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 20, 2022

Доповнення

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що "спецоперація" вийшла за межі "днр" та "лнр", а географія завдань російських військових, нібито, змінилася. Крім того, голова так званого МЗС рф звинуватив Захід в постачанні все більш далекобійної зброї Україні, наприклад, HIMARS. Так, лавров сказав, що географічні завдання "спецоперації" відсуватимуться від нинішньої лінії ще далі, якщо військові України отримують та будуть застосовувати озброєння.