Журналист Эван Гершкович опубликовал первое расследование после освобождения из российского плена

Американский журналист Эван Гершкович, которого осудили в россии на 16 лет тюрьмы за шпионаж, а затем освободили в результате обмена, опубликовал свое первое расследование после возвращения в США, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Расследование посвящено департаменту контрразведывательных операций фсб, который стоит за делом Гершковича и других фигурантов дел о шпионаже в рф.

Также это подразделение готовит обмен иностранцев на осужденных на Западе россиян.

Одним из героев расследования является глава департамента контрразведывательных операций фсб Дмитрий Минаев, которого журналист встретил в самолете, на котором он летел из россии после 16 месяцев за решеткой.

По информации, именно Минаев руководил как арестом, так и последующим обменом журналиста.

Напомним

1 августа 2024 года освобождённые американские заключённые прибыли в Мэриленд, где их встретили президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.