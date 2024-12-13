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Журналист Эван Гершкович опубликовал первое расследование после освобождения из российского плена

Журналист Эван Гершкович опубликовал первое расследование после освобождения из российского плена

Киев  •  УНН

 • 5278 просмотра

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Американский журналист Эван Гершкович опубликовал расследование о департаменте контрразведки фсб после освобождения из российской тюрьмы. Он рассказал о руководителе отдела Дмитрии Минаеве, который организовал его арест и обмен.

Американский журналист Эван Гершкович, которого осудили в россии на 16 лет тюрьмы за шпионаж, а затем освободили в результате обмена, опубликовал свое первое расследование после возвращения в США, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали 

Расследование посвящено департаменту контрразведывательных операций фсб, который стоит за делом Гершковича и других фигурантов дел о шпионаже в рф.

Также это подразделение готовит обмен иностранцев на осужденных на Западе россиян.

Одним из героев расследования является глава департамента контрразведывательных операций фсб Дмитрий Минаев, которого журналист встретил в самолете, на котором он летел из россии после 16 месяцев за решеткой.

По информации, именно Минаев руководил как арестом, так и последующим обменом журналиста.

Напомним 

1 августа 2024 года освобождённые американские заключённые прибыли в Мэриленд, где их встретили президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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